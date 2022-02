Ukraine-Konflikt aktuell: Russland mit Ansage zu Verhandlungen

Russland will weiter mit den USA und der Nato über Sicherheitsgarantien für Moskau verhandeln. Alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine weitere Finanzhilfen versprochen

Am Dienstag trifft Scholz Russlands Präsidenten Putin

Laut US-Geheimdiensten könnte noch am Mittwoch ein russischer Angriff auf die Ukraine erfolgen

Auch an den Börsen wächst die Furcht vor einer militärischen Eskalation

Russland zeigt sich allerdings offen für weitere Gespräche

Berlin/Kiew/Moskau. Der Ukraine-Konflikt könnte in kurzer Zeit zu einem offenen Krieg eskalieren, die Angst vor einem großen bewaffneten Konflikt in der Region wächst. Wie die „New York Times“ kürzlich berichtete, hätten die USA Geheimdienstinformationen, wonach Russland den Mittwoch (16. Februar) als Zieldatum für eine Militäraktion diskutiere. Allerdings: Es könne aber auch sein, dass dieses Datum Teil einer Desinformationskampagne Russlands sei.

Inmitten der wachsenden Spannungen äußerte der russische Außenminister Sergej Lawrow Hoffnungen auf eine Einigung mit dem Westen geäußert. In einem offensichtlich genau orchestrierten Treffen mit Präsident Wladimir Putin sagte Lawrow am Montag zu den Erfolgsaussichten der Verhandlungen mit dem Westen: „Als Chef des Außenministeriums muss ich sagen, dass es immer eine Chance gibt.“ Er spreche sich dafür aus, die Gespräche fortzusetzen und zu verstärken.

Derweil ist Bundeskanzler Olaf Scholz am heutigen Montag in Kiew eingetroffen. Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj steht am Dienstag ein Meeting mit Putin in Moskau an.

News zur Ukraine-Krise von Montag, 14. Februar: Scholz sagt der Ukraine weitere Finanzhilfen zu

15.49 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine im eskalierenden Konflikt mit Russland weitere Finanzhilfen zugesagt. Das Land erhalte 150 Millionen Euro als neuen ungebundenen Finanzkredit, zudem stünden 150 Millionen aus einem bestehenden Kredit bereit, die noch nicht abgeflossen seien, teilte der SPD-Politiker am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew mit.

Die beiden hatten sich zuvor fast zwei Stunden unterhalten, länger als geplant. „Es sind sehr ernste Zeiten, in denen ich die Ukraine besuche“, sagte Scholz. Deutschland stehe eng an der Seite Kiews. Kein Land der Welt habe der Ukraine in den vergangenen acht Jahren mehr finanzielle Hilfe geleistet als Deutschland. Es seien mehr als zwei Milliarden Euro gegeben worden. Scholz kündigte an, die Zusammenarbeit entschlossen fortsetzen zu wollen.

Scholz zu Besuch in Kiew eingetroffen.

Russland will mit Nato weiter verhandeln: "Es gibt immer eine Chance"

15.11 Uhr: Russland will in der Krise um die Ukraine weiter mit den USA und der Nato über Sicherheitsgarantien für Moskau verhandeln. Der russische Präsident Wladimir Putin fragte am Montag seinen Außenminister Sergej Lawrow, ob er in den Verhandlungen mit dem Westen überhaupt noch eine Chance sehe.

"Es gibt immer eine Chance", antwortete Lawrow. Allerdings dürften sich die Gespräche nicht endlos hinziehen. Nach Darstellung Lawrows hat Russland nun auch eine zehnseitige Antwort an die Nato und die USA formuliert, nachdem beide Seiten bereits vorher Schriftstücke ausgetauscht hatten.

Lafontaine: Der Westen muss "Putin-Versteher" werden

14.51 Uhr: Der frühere Mitgründer und Vorsitzende der Linkspartei, Oskar Lafontaine, hat in der Ukraine-Krise dem Westen „Lügen“ vorgeworfen und mehr Verständnis für Russlands Staatschef Wladimir Putin gefordert. „Der Westen muss zum Putinversteher werden, sonst gibt es keinen Frieden“, sagte Lafontaine am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Der Westen muss lernen, dass man dem Gegenüber dieselben Rechte einräumen muss, die man für sich selbst in Anspruch nimmt.“ Und: „Wenn man zum Frieden befähigt sein will, muss man den anderen verstehen.“

„Die ganze Politik der westlichen Staaten - natürlich unter Führung der USA, die machen die Politik, niemand anderes - beruht auf Lügen“, sagte der jetzige Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im saarländischen Landtag. Nicht Russland stehe an den Grenzen der USA, sondern die USA hätten Raketenbasen in Rumänien und in Polen. Die USA hätten auch „einen Umsturz“ in der Ukraine finanziert. „Die Lösung wäre also ganz einfach: Da die USA keine Raketenbasen und Truppen vor ihrer Haustür wollen, müssen sie Russland dasselbe Recht einräumen.“

Ukraine-Krise - Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Ältere Nachrichten zur Ukraine-Krise lesen Sie in unserem alten Newsblog.

