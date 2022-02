Schallenberg zu Ukraine-Krise: „Sanktionen gegen Russland tun auch uns weh“

Kurz vor seinem Besuch in Moskau hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew betont, dass eine militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende Konsequenzen für Russland zur Folge haben werde.

Die Ukraine-Krise spitzt sich dramatisch zu – ein Angriff Russlands könnte unmittelbar bevorstehen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, der am Mittwoch in Berlin erwartet wird, kritisiert im Interview mit unserer Redaktion die Debatte um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2.

Herr Schallenberg, Österreich versteht sich als neutrales Land. Was bedeutet das für die Ukraine-Krise?

Alexander Schallenberg: Die immerwährende Neutralität der Republik Österreich ist seit 1955 verfassungsrechtlich abgesichert. Dabei muss man unterscheiden zwischen militärischer Neutralität und politischer Neutralität. Österreich ist ein kleines Land im Zentrum Europas, das vom internationalen Handel abhängig ist. Die Einhaltung des Völkerrechts ist unsere rote Linie. Wenn Russland die Ukraine bedroht, gibt es für uns niemals politische Neutralität.

Wie groß ist die Kriegsgefahr?

Ich bin lange in der Diplomatie und habe eine solche Situation noch nie erlebt. Aber ich glaube weiterhin, dass die politischen Möglichkeiten noch nicht völlig ausgeschöpft sind – auch wenn das jetzt nach Zweckoptimismus klingt. Ich begrüße sehr, dass der deutsche Bundeskanzler und die deutsche Außenministerin diese Reisetätigkeit an den Tag legen. Zweierlei ist wichtig: Die westliche Welt muss Geschlossenheit zeigen – und deutlich machen, dass wir nicht zuschauen werden, wenn Russland die Ukraine angreift. Gleichzeitig müssen wir signalisieren, dass wir bereit sind zu einem ernsthaften Dialog auf Augenhöhe mit Moskau. Dazu braucht es aber zwei Seiten.

Alexander Schallenberg (ÖVP), österreichischer Außenminister: „Die Einhaltung des Völkerrechts ist unsere rote Linie. Wenn Russland die Ukraine bedroht, gibt es für uns niemals politische Neutralität.“ Foto: Georg Hochmuth / AFP

US-Präsident Joe Biden hat das Wort „Weltkrieg“ in den Mund genommen. Wie ordnen Sie das ein?

Ich finde es zutiefst beunruhigend, welche Begriffe gerade fallen. Das zeigt, wie angespannt die Situation ist. Ich glaube nicht an einen Flächenbrand. Aber ich finde es brandgefährlich, überhaupt so eine Sprache zu verwenden.

Die USA und einige europäische Partner haben ihre Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen - und Botschaftspersonal abgezogen.

Ich war letzte Woche in der Ukraine und habe dort auch mit Präsident Selenskyi gesprochen. Es war ihm sehr wichtig, dass wir unser Botschaftspersonal nicht abziehen. Wir raten unseren Staatsbürgern von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen ab. Aber ich habe entschieden, dass die Mitarbeiter der österreichischen Botschaft genau in dieser volatilen Phase dort bleiben müssen, so lange es nur irgendwie vertretbar ist. Ich halte es für ein fragwürdiges Zeichen gegenüber den Menschen in der Ukraine, wenn man frühzeitig seine eigenen Diplomaten rausholt.

Russlands Präsident Wladimir Putin verlangt eine Garantie, dass sich die Nato nicht weiter nach Osten ausdehnt. Kann der Westen darauf eingehen?

Ich habe der Nato keine Ratschläge zu geben. Mich bedrückt, dass Moskau versucht, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Es gibt eine Reihe von Staaten, die früher mal über Imperien verfügt haben - und es gibt verschiedene Methoden, wie man mit diesem Verlust umgeht. Österreich ist ein Beispiel, wie man es gut macht und mit der Nachbarschaft intensivste Beziehungen pflegt. Es kann nicht sein, dass man Rosinenpickerei betreibt, was internationale Verpflichtungen angeht. Damit wird Moskau nicht durchkommen.

Können Sie sich die Ukraine als Nato-Mitglied vorstellen?

Einer der wesentlichen Grundsätze, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurden, ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Russland kann nicht seine Sicherheitspolitik auf Kosten der Ukraine gestalten. Es ist die Entscheidung des ukrainischen Volkes, welchen Bündnissen ihr Land angehören möchte. Diese Entscheidung ist nicht Dritten überlassen.

Deutschland wird in der Nato für seine Zurückhaltung kritisiert. Wie denken Sie über Waffenlieferungen an die Ukraine?

Für Österreich kommen Waffenlieferungen überhaupt nicht infrage. Wir haben ein sehr strenges Kriegsmaterialgesetz. Auf europäischer Ebene spüren wir ein unglaubliches Gefühl des Zusammenhalts - und Deutschland als größter Staat in Europa ist ganz wesentlicher Teil davon. Wir sollten uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Es ist die Europäische Union, die wirtschaftlich die engsten Verbindungen mit Russland hat – und damit auch die größten Einflussmöglichkeiten.

Was trauen Sie Bundeskanzler Scholz bei seiner Mission in Moskau zu?

Ich bin froh, dass wir bisher als EU mit einer Stimme gesprochen haben. Unser Kurs gegenüber Russland ist klar: Dialog und Abschreckung. Wir sind offen für ernsthafte Gespräche mit Moskau, signalisieren aber auch ganz klar, welche massiven politischen und wirtschaftlichen Kosten auf Russland zukommen würden, wenn es eine weitere militärische Aggression gegenüber der Ukraine geben wird. Ich bin überzeugt, dass Bundeskanzler Scholz dieser gemeinsamen europäischen Position in Moskau weiter Gewicht verleihen wird.

Falls russische Panzer die Grenze zur Ukraine überschreiten – welche Sanktionen halten Sie für geboten?

Es ist ganz klar, dass der Westen rasch eine sehr massive Antwort geben würde. Und Österreich würde dieser deutlichen Reaktion auch zustimmen. Es gibt Grundregeln, die wir in Europa nach 1945 aufgebaut und nach 1989 noch einmal verstärkt haben. Wir werden nicht tatenlos zuschauen, wenn diese völkerrechtlichen Prinzipien mit Füßen getreten werden. Da darf man sich keinem Irrglauben hingeben. Ein Angriff auf die Ukraine würde eine völlig neue Phase der Beziehungen Russlands zur westlichen Welt einleiten.

Könnte dann noch Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fließen?

Ich finde es etwas erstaunlich, dass die europäische Sanktionsdebatte offensichtlich um zwei Schlagworte kreist: das Ende von Nord Stream 2 und die Abkopplung Russlands vom internationalen Zahlungssystem Swift. Man tut so, als ob man damit alles regeln könnte. Aber das passt nicht zur Art und Intensität unserer wirtschaftlichen Beziehungen. Da geht es auch um Warenhandel, etwa im Hochtechnologie- und Bergbaubereich.

Wollen Sie sagen, Nord Stream 2 könnte auch nach einem Überfall auf die Ukraine in Betrieb gehen?

Nord Stream 2 hat noch nicht einmal eine Betriebsgenehmigung durch die deutschen Behörden. Wir sprechen über etwas, das es de facto noch gar nicht gibt. Und dass eine Betriebsgenehmigung nach einer Militärintervention noch erfolgt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich halte es für schwer nachvollziehbar, dass Nord Stream 2 ein zentrales Element einer Drohkulisse gegen Moskau sein soll. Aber ich sage dazu: Alles liegt am Tisch.

Überlegt Österreich, seine Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern?

Russland hat stets und auch in den letzten Wochen signalisiert, dass es seine Verträge über Energielieferungen zu erfüllen gedenkt. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es durchaus eine Abhängigkeit gibt. Sanktionen gegen Russland würden auch uns wehtun. Das darf uns aber nicht davon abhalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wir müssen bereit sein, unangenehme Entscheidungen zu treffen, wenn wir Bilder sehen von Panzern, die auf breiter Front in die Ukraine einmarschieren.

Sie könnten sich auf Flüssiggas aus den USA stützen.

Die Alternativen sind teilweise da – aber nicht so schnell und sicher nicht in ausreichendem Maße.

