Von Storch greift Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer an

Beatrix von Storch (AfD) hat in einer Rede im Bundestag die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) angegriffen. Im Rahmen einer Debatte zum Internationalen Frauentag am 8. März warf die stellvertretende Parteivorsitzende der Mehrheit der Abgeordneten vor, einer "Genderideologie" zu folgen.

"Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun. Und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen", so von Storch in ihrer Rede. Dann wendete sie sich direkt an Ganserer: "Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann."

Transfeindlichkeit: Abgeordnete kritisieren von Storchs Worte scharf

Die Reaktionen auf von Storchs Worte waren deutlich. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schrieb auf Twitter von einer „furchtbaren Diffamierung“. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) postete: "Alle Parteien außer der AfD stellen sich gegen die menschenverachtende Rede." Der für transgenderpolitische Fragen zuständige Sprecher der FDP, Jürgen Lenders, warf von Storch vor, von sexueller Identität und geschlechtlicher Vielfalt "keine Ahnung" zu haben.

Ganserer selbst ging im Bundestag nicht auf die Äußerungen der AfD-Politikerin ein, sondern hielt stattdessen ihre Rede zum Thema nachhaltige Entwicklung. Die 44-Jährige ist eine von zwei Transfrauen im neuen Bundestag und saß zuvor im bayerischen Landtag. Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

