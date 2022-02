An der Front: Ukrainische Jugendliche heben Schützengräben aus

Fr, 18.02.2022, 21.15 Uhr

Der 15-jährige ukrainische Jugendliche Michailo wird von Alpträumen einer russischen Invasion geplagt. Als Gegenmittel beteiligt er sich am Ausheben von Schützengräben an einem Hügel, der am Asowschen Meer im Südosten des Landes liegt. Ukrainische Soldaten könnten die Schützengräben im Falle eines Angriffs nutzen.