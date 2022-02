Baerbock an Russland: "Machen Sie diesen fatalen Fehler nicht"

Sa, 19.02.2022, 15.16 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. "Machen Sie diesen fatalen Fehler nicht", sagte sie am Rande des G7-Außenministertreffens in München. Ein solcher Schritt würde für Russland "sehr schnell massivste Auswirkungen" haben.