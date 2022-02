Ukraine-Konflikt: Generalmobilmachung - was bedeutet das?

Berlin Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zur Generalmobilmachung aufgerufen. Doch was steckt hinter dem militärischen Begriff?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Armee vorgeworfen, bei ihren Angriffen auch zivile Ziele ins Visier zu nehmen. Nach seinen Angaben sind bislang mehr als 130 Menschen in der Ukraine getötet worden.

Militär Ukraine-Krieg: Was bedeutet die Generalmobilmachung?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Ukraine-Konflikt zur Verteidigung seines Landes aufgerufen. Erwachsene Männer dürfen das Land nicht mehr verlassen. Grenzschützer haben angekündigt, sie wegen des Krieges nicht über die Grenze zu lassen. Es handelt sich um eine sogenannte Generalmobilmachung im Kampf gegen die Angreifer aus Russland. Doch was genau verbirgt sich hinter dem militärischen Begriff?

Generalmobilmachung: Das steckt dahinter

Der Begriff steht für die Vorbereitung der Streitkräfte eines Landes in einem bewaffneten Konflikt. Aktive und teilaktive Soldatinnen und Soldaten werden ausgerüstet und mit Befehlen versehen, um ihre sogenannten Friedensstandorte zu verlassen. Dann sollen sie in den Kampfeinsatz ziehen. Bei einer Generalmobilmachung wie jetzt im Falle der Ukraine betrifft dies alle verfügbaren Streitkräfte – bei einer Teilmobilmachung werden lediglich Teile von Armee, Luftwaffe und Marine herangezogen. Eine Mobilmachung kann offen erfolgen oder verdeckt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Auch bis dato nicht aktive Truppenteile, sogenannte Reservisten, werden bei einer Generalmobilmachung in den Dienst eingezogen. Auch Menschen, die aktuell andere Berufe haben und lediglich einen Grundwehrdienst geleistet haben, betrifft dies. In der Ukraine sind aktuell alle Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren von der Generalmobilmachung betroffen. Lesen Sie hier: So reagieren die Fluggesellschaften auf den Ukraine-Krieg

Generalmobilmachung: So war Deutschland im Kalten Krieg vorbereitet

Während des Kalten Krieges kam der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eine zentrale geopolitische Rolle zu, als Staaten am Rande bzw. Teil des Warschauer Paktes. Vor allem die DDR hatte ein System entwickelt, um die Streitkräfte schnellstmöglich zu aktivieren. Mit Wehrsport und gezielter sogenannter "Wehrerziehung" zum Fitmachen junger Männer fürs Militär und mit sogenannten "Betriebskampfgruppen" in den staatseigenen Unternehmen. Damit sollte im Falle einer militärischen Eskalation binnen weniger Stunden die bestehende Armee aufgestockt werden können.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

In der Bundesrepublik waren Reservisten darauf eingestellt, bei Nennung eines Code-Wortes über Radio und Fernsehen (etwa "Blauer Affe") unverzüglich die auf ihrem Mobilisierungsbescheid angegebene Kaserne aufzusuchen. Auch interessant: Diese Grausamkeiten zählen laut Völkerrecht als Kriegsverbrechen

(mja)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de