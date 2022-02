Gabriel: Putin hält uns für Angsthasen

Die Zeiten, in denen wir uns bis an „die Zähne bewaffnet gegenüber stehen“, sind zurück, meint Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Er sagt, warum die Bundeswehr so reformbedürftig ist.

Herr Gabriel, wann sind Sie Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum ersten Mal begegnet?

Da war ich Umweltminister, und Putin besuchte Deutschland. Da haben wir uns in Wiesbaden getroffen. Das ist schon lange her.

Als was für einen Menschen haben Sie Putin damals kennengelernt?

Ach, ich halte nichts von solchen Psychologisierungen, das ist so eine Hobby-Freud-Politik. Wir müssen uns mit den harten Tatsachen auseinandersetzen. Und die sind, dass Russland das erste Mal seit den Überfällen von Hitler-Deutschland auf seine Nachbarn in Europa einen Angriffskrieg führt. Das ist die historische Dimension dessen, was wir gerade erleben.

Für den Historiker Heinrich August Winkler ist es der gefährlichste Moment seit der Kubakrise 1962.

Ich schätze Heinrich August Winkler sehr, trotzdem glaube ich, dass die Nato und auch Russland davor zurückschrecken, in eine Konfrontation zu gehen, weil das einen Nuklearkrieg mitten in Europa bedeuten würde. Das wollen beide nicht. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was uns schützt.

Jüngere kennen das Gefühl nicht mehr, aber die Älteren haben es in Erinnerung: das Gefühl der Angst. Diese mag berechtigt sein. Manch einer hat sogar Angst vor dem dritten Weltkrieg. Sie halten diese Gefahr also nicht für real?

Ich kann verstehen, dass Menschen davor Angst haben. Meine 10-jährige Tochter hat heute geweint, weil sie die Bilder in den Zeitungen gesehen hat, und die Berichte in ihrer Grundschule im Unterricht in einem Zeitungsprojekt gelesen wurden. Aber das, was Putin in der Ukraine macht, ist kühl, berechnend und gut vorbereitet. Putin sieht, dass die Vereinigten Staaten sehr mit sich selbst beschäftigt sind, er hat mit China einen neuen Partner, obwohl die Chinesen ihn als zweitrangig ansehen. Putin sieht, dass Europa zerstritten ist. Und er erkennt zugleich, dass die Welt neu formiert wird, weil die Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt mit etwas Verspätung zu Ende gegangen ist. Länder wie China, Indien und andere fordern ihr Recht ein. In dieser Neuordnung will Putin Russland als Großmacht insbesondere in Europa etablieren. Was er nicht will, ist, einen Nuklearkrieg auszulösen. Putin will eine Rolle Russlands, die eher ans Zarenreich angelehnt ist, als an die Sowjetunion. Er hat gesehen, dass Russland in den letzten Jahren dramatisch an Attraktivität und Einfluss in Europa verloren hat und auf den Stand eines Energie-Lieferanten herabgesunken ist. Diese Entwicklung will er rückgängig machen. Dagegen müssen wir uns wehren. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs droht nach meiner Überzeugung derzeit nicht.

Was ist denn das Ergebnis dessen, was wir jetzt sehen? Was ist die neue Weltordnung?

Der Westen und Russland werden sich wieder an einer langen, langen Grenze quer durch Europa bis an die Zähne bewaffnet gegenüber stehen. Das ist ein furchtbarer Gedanke, das wird aber die Konsequenz russischen Handelns sein. Putin will, dass die Weltordnung nicht nur ein Spiel zwischen China und den USA wird. Er will eine Rolle spielen. Und er will, dass Europa möglichst keine Rolle spielt. Je weniger Mitspieler es gibt, desto größer ist Russlands Einfluss. Ich halte das aber für eine Illusion, weil Russland auf mittlere Sicht wirtschaftlich einfach zu schwach ist. Kurzfristig hat er mit seiner militärischen Strategie Erfolg, mittelfristig aber nicht. Wir haben schon einmal schreckliche Dinge in Europa erlebt: die Niederschlagung der Aufstände in Ungarn und Ost-Berlin, der Einmarsch in Prag. Am Ende haben Demokratien gewonnen, weil die Sehnsucht nach Freiheit größer ist als jede militärische Macht. Aber es ist wieder ein Langstreckenlauf.

Putin hat allerdings als Drohgebärde mehr oder weniger unverhohlen auf sein riesiges Atomwaffenarsenal hingewiesen. Ein Atom-Konflikt mag zwar sehr, sehr unwahrscheinlich sein, aber was trauen Sie ihm noch zu?

Ich halte bisher alles, was er macht, für schrecklich, aber für rational berechnend. Putin ist nicht irrational. Ich kann die osteuropäischen Mitgliedsstaaten aber schon verstehen, dass sie die Nato-Bündnispartner auffordern, an ihre Ostgrenzen zu kommen. Auch wenn Putin das Gegenteil behauptet: Die Ost-Erweiterung hat zwar Staaten in die Nato gebracht, die eine Grenze zu Russland haben. Aber trotzdem ist die Nato bisher noch nicht an Russlands Grenze herangerückt. Man hat Russland 1997 versprochen, dass wir keine großen Truppenverbände in den neuen Nato-Mitgliedsstaaten stationieren und auch keine Waffensysteme, die Russland bedrohen könnten. Im Gegenzug hat Russland die Nato-Ost-Erweiterung vertraglich gebilligt. Nun haben wir eine neue Situation. Ich hatte auch gehofft, wir müssten nicht zurück in die Zeiten der Abschreckung, aber dieses Potenzial brauchen wir jetzt. Sonst ist Putin noch zu viel mehr fähig. Er reagiert nur auf Stärke. Schwäche nutzt er aus.

Sie haben vor kurzem bereits vor einem Eingreifen der Nato gewarnt. Welche Möglichkeiten haben die Nato-Staaten denn jetzt?

Die Nato-Staaten haben klar erklärt, dass sie wegen der Ukraine nicht in einen offenen Konflikt mit Russland gehen wollen. Das ist vernünftig, weil wir nicht die Gefahr eines Atom-Krieges in Europa eingehen wollen. Das weiß Putin, das weiß auch US-Präsident Joe Biden, das sagen alle Nato-Verbündeten. Deswegen gibt es keine militärische Lösung dieses Krieges. Wir können Russland aber auf lange Sicht wirtschaftlich und finanziell isolieren. Wir können die militärische Abschreckung erhöhen, damit Putin eines Tages nicht vielleicht doch glaubt, das Baltikum oder Polen angreifen zu können. Und wir können uns resilienter gegenüber Russland machen, indem wir die Energie-Einfuhr aus Russland auf Null bringen. Alles nicht leicht, alles wird Geld kosten, aber es ist möglich. Allein Deutschland ist wirtschaftlich und finanziell viel stärker als Russland.

Das wird uns selbst betreffen.

Ja, so ist es. Die Sanktionen und auch eine stärkere Entkopplung von der russischen Energieversorgung gibt es nicht umsonst. Es ist eine der großen Aufgaben der Politik, dass die Menschen in Europa und bei uns in Deutschland von den steigenden Energiekosten nicht erdrückt werden. Eine schwarze Null im deutschen Haushalt wird es nicht geben können. Putin testet uns, der kennt unsere Sorgen und Schwächen. Wir dürfen nicht schon wieder das Fracksausen kriegen. Wenn wir Putin in seiner Einschätzung bestätigen, dass wir hier Angsthasen und verweichlicht sind, dann haben wir verloren. Dann werden wir Europäer Spielball fremder Mächte. Aber wir haben alle Mittel in der Hand, ihm das Gegenteil zu beweisen. Noch einmal: die westlichen Demokratien haben schon einmal gezeigt, dass wir den längeren Atem haben als eine aus Moskau geführte Diktatur. Warum soll uns das nicht noch mal gelingen?

Die Ukraine beschwert sich aber bitterlich darüber, dass Deutschland in Brüssel angeblich ein Embargo für russische Öl,- Gas- und Kohleimporte blockiert. Und dagegen ist, dass Russland aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen wird. Lässt sich Putin so beeindrucken?

Ich habe das Gerücht auch gehört und weiß nicht, ob das stimmt. Mehr noch: Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Wir müssen jetzt alle wirtschaftlichen Sanktionen einsetzen und vor allem durchhalten. Russland vom Swift-Abkommen abzukoppeln, ist eine der schärfsten Waffen, die der Westen hat. Das ist aber eher ein amerikanisches Problem als ein europäisches. Wenn die Amerikaner das mittragen, dann sollten wir das machen.

Die Schweiz ist kein EU-Mitglied und will russische Konten angeblich nicht einfrieren. Wird die Schweiz zum Spaltpilz?

Wenn ich das richtig gehört habe, hält sich die Schweiz durchaus an die Sanktionsvorschriften Europas und der USA. Und ich bin sicher, dass auch die neutrale Schweiz empört darüber ist, was Russland hier in Europa gerade anrichtet. Alles andere würde im übrigen die Schweizer Banken auch gefährden, denn mit den USA ist nicht zu spaßen, wenn sie ihre Sanktionen durchsetzen wollen. Als die Schweiz ihr Bankgeheimnis nicht aufgeben wollte, um Steuerbetrüger zu schützen, haben die USA angekündigt, die Schweiz auf die „schwarze Liste“ zu setzen und vom Zahlungsverkehr abzukoppeln. Schon war das Schweizer Bankgeheimnis Geschichte. Wenn die westlichen Staaten zusammenhalten, wird es keinen geben, der ausschert.

Der Ruf nach einem stärkeren Deutschland wird lauter. Welche Rolle werden deutsche Soldaten nun spielen?

Deutschland wird seinen Beitrag innerhalb der Nato leisten. Daran habe ich keinen Zweifel. Die Nato wird ihre Mitgliedsstaaten schützen, aber nicht in der Ukraine in eine direkte Konfrontation mit Russland gehen. Und die Bundeswehr leistet ja bereits einiges, denn das Nato-Kontingent im Baltikum, das wir als Folge der Annexion der Krim dort stationiert haben, wird von der Bundeswehr geführt. Die Bundeswehr wird bei der Verstärkung der Nato-Ostflanke natürlich ihren Beitrag leisten. Daran habe ich keinen Zweifel.

Ist sie denn dazu in der Lage?

Dass die Bundeswehr in keinem guten Zustand ist, wissen wir. Trotzdem werden die Soldatinnen und Soldaten alles in ihren Kräften mögliche tun, um dem Nato-Auftrag gerecht zu werden. Es stellt sich aber die Frage, wer endlich den Mut hat, die Bundeswehr mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Beginnend mit Herrn zu Guttenberg und der Abschaffung der Wehrpflicht haben alle Ministerinnen und Minister der CDU/CSU die Bundeswehr wirklich „auf den Hund gebracht“. Die Union führt die Bundeswehr immerhin seit 2005. Derzeit nutzt es leider nichts, der Bundeswehr mehr Geld zu geben, weil es in diesem bürokratischen Monstrum irgendwo versickert. Wenn wir das endlich ändern würden, dann wäre der Bundeswehr schon sehr geholfen. Und dann macht es auch Sinn, den Verteidigungsetat weiter anzuheben.

Altkanzler Gerhard Schröder hatte der Ukraine „Säbelrasseln“ vorgeworfen. Wie bewerten Sie die Rolle Ihres Parteifreunds?

Das fragen Sie ihn mal am besten selber. Ich gehöre nicht zu denen, denen nichts anderes mehr einfällt, als bei dieser Krise nach Schröders Rolle zu fragen. Ich bekomme sehr viele Briefe und Mails. In diesen Nachrichten teilen Menschen mir mit, dass sie es falsch finden, uns gegen Russland zu stellen. Dass die russische Propaganda Erfolg in Deutschland hat, macht mir viel mehr Sorgen. Es gibt offensichtlich einen Teil in der Bevölkerung, der diesem Konflikt gleichgültig gegenüber steht. Sie haben mehr Angst um die eigene Betroffenheit, etwa mit Blick auf die Wirtschafts-Sanktionen gegen Russland. Ich glaube, dass wir denen besser erklären müssen, dass es hier um viel mehr geht als um die Ukraine. Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten und stark sind, kann kein Mensch sagen, wo das endet. Im Übrigen hat sich Gerd Schröder ja auch klar vom Angriff auf die Ukraine distanziert.

Sie selbst waren ein Verfechter von Nord Stream 2. Haben Sie als Vizekanzler Fehler gemacht?

Wir haben vor etwa 25 Jahren den Energiemarkt in Europa liberalisiert. Ich war damals zwar kein Minister, aber unsere Vorgänger haben den Staat aus der Verantwortung für unsere Versorgungssicherheit genommen. Die Märkte sollten das regeln. Wir haben ganz lange davon profitiert, dass die Marktteilnehmer das besser und preiswerter geregelt haben, als es zuvor die Staaten konnten. Es gab nur noch eine europäische Rahmengesetzgebung. Wer sich daran hielt, war frei, sich seine Energielieferanten auszuwählen. So sind Nord Stream 1 und auch Nord Stream 2 entlang des geltenden europäischen Rechts entstanden. Heute kann man sich fragen, ob es klug war, den Energiesektor zu privatisieren. Es war aber der politische Wille in ganz Europa. Deswegen gibt es seit Jahren keine staatlichen Gasspeicher mehr, sondern nur noch im kleineren Maßstab beim Öl. Jetzt merken wir, dass wir vor Problemen stehen. Die Friedensdividende mit Russland ist längst aufgezehrt. Nord Stream 2 ist durch den Angriffskrieg auf die Ukraine unmöglich geworden. Es wird dabei aber nicht bleiben: Wir werden unsere Energie-Beziehungen zu Russland drastisch reduzieren.

