Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine eine massive Aufstockung der Wehrausgaben angekündigt. Der Bundeshaushalt 2022 solle einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für "notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben" ausgestattet werden, sagte Scholz im Bundestag. Von nun an sollten mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden.

Bundeswehr 100 Milliarden für die Bundeswehr: Was das bringen soll

Über ihre Schwächen reden Soldaten ungern. Weithin unbekannt ist, dass die Bundeswehr nicht einmal einen Vorrat an Munition für 90 Tage hat. Damit steht und fällt aber die Durchhaltefähigkeit in einem Krieg.

Der Truppe kann geholfen werden. Aufgeschreckt durch die russische Ukraine-Invasion hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine massive Aufrüstung angekündigt.

100 Milliarden Euro für die Truppe – Sofort

Umgehend soll ein "Sondervermögen Bundeswehr" aufgebaut werden: 100 Milliarden Euro als Soforthilfe. Viel wichtiger ist, dass Scholz die Vorgabe einhalten will, künftig für die Verteidigung mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auszugeben. Eine Dauerforderung der USA wird jetzt erfüllt.

2022 beträgt das Verteidigungsbudget 50,3 Milliarden Euro, etwa 1,5 Prozent des BIP. Für die Waffenindustrie brechen goldene Zeiten an.

Munition für 90 Tage würde bis zur 20 Milliarden kosten

Scholz ist anfällig für martialische Begriffe. Als Finanzminister kündigte er einen Rettungsschirm für die Wirtschaft in der Pandemie als „Bazooka“ an, eine Panzerfaust. Nie passte der Begriff besser als bei seiner Aufrüstungsrede am Sonntag im Bundestag. Denn es wird zum Beschaffungen im großen Stil führen.

Die Beschaffung von Munition für drei Monate wäre nicht die allerschlechteste Investition. Sie allein würde dem Vernehmen nach zehn bis 20 Milliarden Euro kosten.

Die Planungen für die Modernisierung der Streitkräfte laufen längst. Einige Prioritäten konnte man schon aus seiner Rede heraushören:

Die Luftwaffe soll ihre alternden Tornados ausmustern. Bei der Suche nach einem Nachfolger galt der Kampfjet F-18 als Favorit. Auch auch F-35 von Lockheed Martin die Nase ist im Rennen. Die USA wären die Profiteure. Sie stellen diese Flugzeuge her, mit denen wiederum amerikanischen Atombomben im Rahmen der nuklearen Teilhabe transportiert werden. In einem Fliegerhorst in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Büchel sind US-Atomwaffen gelagert, die Konfliktfall vom Luftwaffengeschwader 33 ins Zielgebiet geflogen und abgeworfen werden.

transportiert werden. In einem Fliegerhorst in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Büchel sind US-Atomwaffen gelagert, die Konfliktfall vom Luftwaffengeschwader 33 ins Zielgebiet geflogen und abgeworfen werden. Auch die Entwicklung des Eurofighters zu einem Flugzeug für den elektronischen Kampf solle forciert werden.

solle forciert werden. Die Drohnen der Bundeswehr sollen umgehend bewaffnet werden – jahrelang hatte seine Partei das zu verhindern gewusst. Putins Angriff auf die Ukraine wurde zum politischen Dosenöffner.

Der Begriff Paradigmenwechsel wird in der Politik inflationär benutzt. Aber diese Rede kündigt tatschlich einen Wechsel von grundlegenden Positionen an. „Wir werden deutlich mehr investieren müssen in die Sicherheit unseres Landes. Um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen“, sagte Scholz. Dies sei eine „große nationale Kraftanstrengung“.

Modernisierung stellt Strukturreformen voraus

Das Ziel ist nach seinen Worten eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr. „Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan.“

Anders als Scholz ist sein Parteifreund Wolfgang Hellmich ein Fachmann. Der Wehrexperte der SPD, der in den letzten vier Jahren den Verteidigungsausschuss leitete, mahnt: Steigende Ausgaben allein nützten nichts, "wenn die Beschaffung dringend benötigten Materials für die Truppe zu lange dauert und vor Ort nicht ankommt."

Selbst wenn die Produktion auf Hochtouren getrieben und das jahrelang Missmanagement bei der Beschaffung beendet wird, dürfte es Jahre dauern, bis das Ergebnis militärisch spürbar wird. Denn die Truppe steht ziemlich "blank" da, wie der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, einräumte.

Die Wehrbeauftragte Eva Högl hört und weiß aus Besuchen bei Einsatzkontingenten, was alles fehlt, angefangen mit Schutzwesten. Auch gab es Fälle, in denen im Einsatzland andere Fahrzeuge zur Verfügung standen als die, für die die Soldaten ausgebildet worden waren. "Das Gerät im Einsatz ist teilweise alt. Bei manchen Fahrzeugen liegt die Einsatzbereitschaft bei nur 50 Prozent. Das darf nicht sein."

Defizite bei der Einsatzbereitschaft gibt es in vielen Bereichen, bei den Hubschraubern, in der Marine. Am zeigen sich die Versäumnisse bei den Panzern.

Es war einmal eine Panzerarmee

"Es gab einmal 4600 Kampfpanzer in der Bundeswehr“, erinnert der Militärexperte Hans-Peter Bartels. Früher. Zuletzt waren dem Heer rund 250 Fahrzeuge des Typs Leopard geblieben.

Die Aufstockung ist längst im Gange – und politisch nichts anderes als eine Rückbesinnung auf alte Stärken und Bedrohunsszenarien. Auf die Panzer hat man verzichtet, weil nach dem Ende des Ost-West-Konflikt ein Landkrieg nicht mehr wahrscheinlich erschien. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bundesregierung eines Besseren belehrt.

Das Stockholmer "International Peace Research Institute" (SIPRI) bezifferte die russischen Militärausgaben für 2020 auf 61,7 Milliarden Dollar. Das wären umgerechnet etwa 55 Milliarden Euro.

Wehrreform: Fällig. Aber auf Eis gelegt

Am Vergleich der Etats erkennt man, dass die Russen nicht viel mehr ausgeben als Deutschland. Bloß: Sie sind schlagkräftiger. Eine Modernisierung setzt Strukturreformen voraus. Erst 2021 hatte Generalinspekteur Eberhard Zorn eine Wehrreform angekündigt. Als eine ihrer ersten Maßnahmen hat die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Pläne auf Eis gelegt.

Zur guten Führung gehört mehr als eine markige Bazooka-Rede. Gute Führung kann man nicht kaufen. Nicht mal mit 100 Milliarden Euro.

