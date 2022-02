Ukraine-Krieg: So spielt Putin mit der Angst vor Atomwaffen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hält den vierten Tag an: Aus Kiew berichtet Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Wohngebiete unter Beschuss genommen wurden. Die Angreifer treffen indes auf heftigen Widerstand und der Westen zieht die Sanktionsschrauben an.

Wladimir Putin griff am Sonntag auf eine altbewährte Einschüchterungstaktik zurück: Drohen und mit den militärischen Muskeln spielen. „Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen“, sagte der russische Präsident. Er begründete dies mit „aggressiven Äußerungen“ von Spitzenpolitikern aus Nato-Staaten und dem „unfreundlichen“ Verhalten westlicher Länder gegenüber der russischen Wirtschaft. „Ich meine die illegitimen Sanktionen“, so Putin.

Die russischen „Abschreckungskräfte“ sind eine Reihe von Einheiten, die einen Angriff auf Russland verhindern sollen. Sie umfassen zum einen ein massives Arsenal an nichtnuklearen Waffen – von Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen über Kampfbomber, Hyperschallwaffen bis hin zu Marineschiffen und U-Booten. Aber zu den „Abschreckungskräften“ gehören auch Atomwaffen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Atomwaffen: Putin will mit seiner Drohung Angst erzeugen

Der Kremlchef benutzt diese kryptische Drohung, um Angst zu erzeugen – in zwei Richtungen. In der Ukraine, wo ein von der russischen Propaganda-Maschinerie vorausgesagter Blitzkrieg-Sieg nicht eingetroffen ist. Aber auch im Westen, der binnen weniger Tagen sein schärfstes Sanktionsschwert – die Abkoppelung Russlands vom internationalen Zahlungssystem Swift – durchgezogen hat.

Der Präsident setzt erneut auf eine finstere, im Ungefähren bleibende Drohkulisse. Am Tag der Ukraine-Invasion warnte er in einer TV-Rede den Westen im Fall von Widerstand gegen Moskaus Aktionen vor Vergeltung. „Jeder, der versucht, sich bei uns einzumischen, unser Land und unser Volk bedroht, muss mit einer sofortigen Reaktion Russlands rechnen. Und mit Konsequenzen, wie sie sie noch nie zuvor in ihrer Geschichte erlebt haben.“ Auch hier deutet Putin – ohne es direkt anzusprechen – den Einsatz von Kernwaffen an. Er spielt mit der Angst vor nuklearer Vernichtung.

Die Amerikaner nennen Putins Taktik das „Brinkmanship“ – abgeleitet vom englischen Wort „brink“ für „Abgrund“. Man signalisiert, bis zum Abgrund zu gehen, wodurch der Gegenspieler aus Angst vor dem gemeinsamen Absturz zum Nachgeben gebracht werden soll.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de