Nord Stream 2 AG ist pleite

Di, 01.03.2022, 20.06 Uhr

Die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 mit Sitz in der Schweiz ist pleite - nach Angaben der Schweizer Behörden wegen der US-Sanktionen. of the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia/Germany