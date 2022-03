Liveticker Ukraine-Konflikt: Putins neue Pläne für die Ukraine ++ Konvoi steht vor Kiew

Russischer Konvoi offenbar kurz vor Kiew zum Stehen gekommen

Putin will offenbar den Ex-Machthaber Janukowytsch als Präsidenten der Ukraine installieren

Russland wohl zu Gesprächen mit Ukraine bereit

Bürger der ukrainischen Stadt Enerhodar verteidigen Europas größtes Kernkraftwerk

In Deutschland sind bisher mehr als 5300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen

Der russische Oppositionsführer Alexey Nawalny hat zum "Kampf für den Frieden" aufgerufen

Berlin/Kiew/Moskau. Der Ukraine-Krieg spitzt sich immer weiter zu: Auch am Mittwoch setzt Russland seinen Angriff fort. Bei schweren Angriffen des russischen Militärs auf die ostukrainische Millionenstadt Charkiw sollen nach ukrainischen Angaben mindestens 21 Menschen getötet worden. 112 weitere Menschen seien verletzt worden, so der Chef der Gebietsverwaltung, Oleh Synjehubow, am Mittwoch.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mittlerweile haben sowohl Russland als auch das ukrainische Militär Erfolge verkündet. Medienberichten zufolge sei der russiche Militär-Konvoi wenige Kilometer vor der russischen Hauptstadt Kiew zum Stehen gekommen sein. Analysten zufolge könnten die Hintergründe sowohl taktischer Natur als auch auf fehlendes Benzin zurückzuführen sein. Laut Kreml sei Russland am Mittwochabend zu Gesprächen mit der Ukraine bereit.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Mittwoch, 2. März: Bericht: Russische Soldaten sollen eigene Fahrzeuge sabotieren

12.43 Uhr: Laut dem Bericht eines hochrangingen Beamten des US-Pentagons sollen russische Soldaten ihre eigenen Militärfahrzeuge sabotiert haben, um Kämpfen zu entgehen. Das meldet die "New York Times". "Einige ganze russische Einheiten haben kampflos ihre Waffen niedergelegt, nachdem sie sich einer überraschend ukrainischen Verteidigung gestellt haben", so der Beamte.

Viele russische Soldaten sind noch sehr jung und schlecht ausgebildet. Zudem gibt es Berichte, dass die russischen Truppen nicht mit genügend Nahrung und Treibstoff versorgt sind. Offiziell bestätigen lassen sich die Informationen des Pentagon-Beamten nicht.

Sanktionen zum Swift-Ausschluss sieben russischer Banken in Kraft

12.37 Uhr: Die EU hat ihre Sanktionen zum Ausschluss sieben russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift in Kraft gesetzt. Es gilt eine Übergangsfrist von zehn Tagen.

Betroffen ist unter anderem die zweitgrößte Bank Russlands VTB, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten EU-Amtsblatt hervorgeht.

Trotz Ukraine-Krieges: Russland und Belarus bei Paralympics dabei

12.34 Uhr: Sportler aus Russland und Belarus dürfen trotz des Ukraine-Krieges bei den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Sie müssen als neutrale Athleten an den Start gehen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Mittwoch bekannt.

Einwohner von Enerhodar verteidigen Europas größtes Kernkraftwerk

12.22 Uhr: Tausende Menschen aus der Stadt Enerhodar haben eine Zufahrtsstraße zu Europas größtem Atomkraftwerk, dem Kraftwerk Sapiroschschja, blockiert. Die Menschen wollen das Kraftwerk und ihre Heimatstadt gegen die russischen Truppen verteidigen, erklärt Enerhodars Bürgermeister Dmytro Orlow. "Das Kernkraftwerk Sapiroschschja und die Stadt Enerhodar stehen unter zuverlässigem Schutz. Die Einwohner werden sie [die russischen Truppen, Anm. d. Red.] keinen Schritt in die Stadt lassen."

Man habe russischen Befehlshabern die Nachricht überbracht, dass die Blockade aufrecht erhalten werden, so Orlow weiter. Russland hingegen meldete der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA, dass Truppen die Kontrolle über das Gelände um das Kernkraftwerk Sapiroschschja erlangt hätten.

#Ukraine

Residents of Energodar took to the streets to prevent Russian troops. In this city, the largest nuclear power plant in Europe - the Zaporizhzhia Nuclear Power Station - is located. Any shelling or explosion can be deadly here. I hope the Kremlin understands it pic.twitter.com/nA5udk6eFR — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 2, 2022

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Mehr als 5300 Kriegsflüchtlinge aus Ukraine in Deutschland eingetroffen

12.11 Uhr: In Deutschland sind bisher mehr als 5300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Da es keine regelmäßigen Kontrollen zu EU-Nachbarländern wie Polen mit direkten Grenzen zur Ukraine gebe, sei es aber "sehr gut möglich, dass schon wesentlich mehr Menschen Deutschland erreicht haben", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch. Eine verlässliche Prognose über die erwartete Zahl von Kriegsflüchtlingen sei angesichts der "sehr unübersichtlichen" Lage in der Ukraine derzeit noch nicht möglich.

Bei den bisher Eingetroffenen handele es sich "hauptsächlich" um Frauen und Kinder, sagte der Sprecher. Der ganz überwiegende Teil habe die ukrainische Staatsbürgerschaft. Es sei aber auch möglich, dass Menschen anderer Nationalitäten aus dem Land flüchteten. Mit den Bundesländern und Kommunen in Deutschland gebe es "sehr intensive Vorbereitungen" zur Schaffung von Aufnahmekapazitäten, sagte der Ministeriumssprecher. "Wir sehen da eine ungeheure Hilfsbereitschaft und eine ungeheure Solidarität."

Ukrainische Flüchtlinge kommen am Berliner Hauptbahnhof an. Foto: imago images/Jochen Eckel

Lawrow: Ukrainische Führung muss alle Nationalitäten vertreten

12.01 Uhr: Russland will der Ukraine die Zusammensetzung ihrer künftigen Regierung vorschreiben. "Das ukrainische Volk wählt seine Führung", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem auszugsweise veröffentlichten Interview mit dem TV-Sender Al-Dschasira, aus dem am Mittwoch die Agentur Tass zitierte. "Aber sie muss alle Nationalitäten der Ukraine vertreten", forderte Lawrow.

Russland hat wiederholt behauptet, die prowestliche ukrainische Regierung diskriminiere russische Muttersprachler und Russen vor allem im Osten der Ukraine. Dafür gibt es keine unabhängigen Belege. Zudem gibt es in der Ukraine größere Minderheiten von Ungarn, Belarussen, Rumänen und Bulgaren.

Lawrow warf der Ukraine vor, kein echtes Interesse an Verhandlungen mit Russland zu haben. "Wir sind bereit für eine zweite Verhandlungsrunde, aber die ukrainische Seite verzögert auf Geheiß der Amerikaner", sagte Lawrow, ohne dafür Belege vorzulegen. "Der Westen weigerte sich, mit uns bei der Bildung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zusammenzuarbeiten", sagte Lawrow. Zunächst gab es keine Bestätigung für Verhandlungen aus Kiew.

Alexey Nawalny: Aufruf zum "Kampf für den Frieden"

11.50 Uhr: Der russische Oppositionsführer Alexey Nawalny hat sich in einem langen Thread auf Twitter an das russische Volk gewandt und es zum "Kampf für den Frieden" aufgerufen.

Nawalny schrieb, er wolle und werde nicht still sein, wenn "pseudohistorischer Unsinn über Ereignisse von vor 100 Jahren" als Grund herangezogen werde, damit "Russen Ukrainer töten und Ukrainer Russen, während sie sich selbst verteidigen". Nawalny rufe jeden Russen und jede Russin dazu auf, "auf die Straßen zu gehen und für Frieden zu kämpfen".

Dabei dürften Russen nicht davor zurückschrecken, bei Demonstrationen ins Gefängnis gesteckt zu werden, schrieb Nawalny. "Wenn wir Gefängnisse und Gefangentransporter füllen müssen, um diesen Krieg zu stoppen, dann werden wir Gefängnisse und Gefangenentransporter füllen." Alles habe einen Preis - und der müsse nun gezahlt werden. "Lasst uns nicht gegen den Krieg sein", schrieb Nawalny. "Lasst uns gegen den Krieg kämpfen."

1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

EU-Kommission: Vorschlag für schnellen Schutz der Ukraine-Flüchtlinge

11.46 Uhr: Den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sollte nach Ansicht der EU-Kommission schnell Schutz in den EU-Staaten gewährt werden. Die Brüsseler Behörde schlug am Mittwoch offiziell vor, EU-Regeln für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen, die den vorübergehenden Schutz der Ukrainer ohne langes Asylverfahren ermöglichen würden.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte diesen Schritt am Sonntag nach einem Krisentreffen der EU-Innenminister bereits angekündigt. Nun sollen die zuständigen Minister bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag darüber entscheiden. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich bereits dafür ausgesprochen.

Am ukrainischen Grenzübergang Malyj Beresnyj warten Flüchtlinge auf die Einreise in die Slowakei. Foto: Jan Jessen/Funke

Schröder-Kim: Ukraine-Krieg muss schnellstmöglich beendet werden

11.37 Uhr: Knapp eine Woche nach Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich dessen Ehefrau Soyeon Schröder-Kim fast wortgleich zum Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert. Viele Menschen hätten sie gefragt, "ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über den Krieg in der Ukraine reden könnte", schrieb Schröder-Kim am Mittwoch auf Instagram. Sie betonte, der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine müssten schnellstmöglich beendet werden. "Das ist eindeutig die Verantwortung der russischen Regierung."

Wie zuvor ihr Mann verwies jedoch auch Schröder-Kim auf die Bedeutung bestehender Verbindungen zu Russland. Mit Blick auf die Zukunft gelte, "dass die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Deutschland und Russland bestehen, nicht gekappt werden" schrieb sie. "Denn diese sind - trotz der gegenwärtig dramatischen Lage - die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich wird."

Konotop: Russische Armee stellt Bürgern Ultimatum

11.32 Uhr: Die russische Armee steht vor den Toren der Stadt Konotop in der Oblast Sumy. Bisher wehrten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der 90.000-Einwohner-Stadt erfolgreich gegen die russische Besatzung, doch dieser Widerstand könnte bald vorbei sein. Ein Video auf Twitter zeigt den Bürgermeister Konotops. Er spricht zu den Anwohnerinnen und Anwohnern und erklärt, russische Truppen hätten ihm ein Ultimatum gestellt.

Er solle die Stadt bis zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt kampflos übergeben, andernfalls würde die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. In dem Video stellt er die Entscheidung über Kampf oder Aufgabe der Stadt zur Wahl und erklärt, er selbst sei bereit zu kämpfen. Allerdings müssten alle Menschen gemeinsam entscheiden, da sich der russische Angriff auf die gesamte Stadt erstrecken würde.

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum - either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Scholz schließt militärischen Eingriff in Ukraine-Krieg aus

11.23 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz schließt einen militärischen Eingriff der Nato in den russischen Krieg in der Ukraine aus. "Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das gilt für die Nato, das wird sie nicht tun, und auch für alle anderen. Das wäre in dieser Situation falsch", sagte Scholz am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch in Israel. "Was wir tun ist zu unterstützen." Konkret nannte er Finanzhilfen und Hilfsgüter. "Das ist das, was wir tun können." Die Sanktionen hätten bereits Wirkung erzielt. Das zeige, dass die Haltung zwischen Konsequenz und der gebotenen Vorsicht richtig sei. "Ich glaube, dass das die richtigen Entscheidungen sind." Lesen Sie auch: Nuklearwaffen: Russland hält Manöver mit Atom-U-Booten ab

Bericht: Putin will Janukowytsch als ukrainischen Präsidenten installieren

11.17 Uhr: Die unabhängige ukrainische Zeitung "Ukrajinska Prawda" berichtet, dass der ehemalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch in Belarus eingetroffen sein soll. Dort werde er auf eine "Sonderoperation" vorbereitet, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen Korrespondenten in Minsk. Das könnte bedeuten, dass Janukowytsch als Putin-treuer Präsident der Ukraine installiert werden könnte.

Dem Bericht zufolge gebe es Informationen, laut denen Janukowytsch entweder in die Ukraine zurückgebracht werden soll, oder in naher Zukunft eine Ansprache an das ukrainische Volk halten könne.

Der frühere Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch. Foto: Tim Brakemeier/dpa

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

EU straft Belarus: Neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten

11.13 Uhr: Die EU-Staaten sind sich einig über neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus. Dies teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Betroffen seien vor allem die belarussische Holz-, Kali,- und Stahlindustrie. Die Maßnahmen träten in Kraft, sobald sie im EU-Amtsblatt veröffentlicht seien.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gilt als Verbündeter und militärischer Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine. Russische Angriffe auf das Nachbarland werden auch von belarussischem Gebiet aus geführt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Sonntag Strafmaßnahmen gegen Belarus angekündigt und die Regierung Lukaschenko "den anderen Aggressor in diesem Krieg" genannt.

Russischer Konvoi kommt vor Kiew zum Stehen

10.42 Uhr: Der viele Kilometer lange russische Militärkonvoi, der sich von Norden in Richtung Kiew bewegt hat, ist laut US-Experten zum Stehen gekommen. Einige Teile des Konvois sollen kein Benzin mehr haben und musste deshalb anhalten, berichtet "NPR". Seit Montag habe sich der etwa 60 Kilometer lange Zug aus Fahrzeugen kaum weiterbewegt.

Ein weiterer möglicher Grund für den Stillstand könnte laut einem US-Experten im Pentagon taktischer Natur sein. Demnach könnten sich die russischen Truppen neu formieren und ihre Führung neue Pläne für einen möglichen Angriff auf Kiew ausarbeiten.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Selenskyj zum Luftangriff nahe Holocaust-Gedenkstätte in Kiew: "Russland will Ukraine auslöschen"

9.56 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach einem Luftangriff nahe einer Holocaust-Gedenkstätte in Kiew vorgeworfen, die Ukraine "auslöschen" zu wollen. Der Beschuss zeige, dass "für viele Menschen in Russland unser Kiew völlig fremd ist", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. "Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt. Über unsere Geschichte. Aber sie haben den Befehl, unsere Geschichte auszulöschen. Unser Land auszulöschen. Uns alle auszulöschen."

Selenskyj, der selbst Jude ist, rief Juden in aller Welt auf, ihre Stimme zu erheben. "Seht ihr nicht, was hier geschieht? Deshalb ist es sehr wichtig, dass Millionen Juden auf der ganzen Welt jetzt nicht schweigen", sagte er. "Der Nazismus wird im Schweigen geboren." Die russische Armee hatte am Dienstag einen Fernsehturm in Kiew beschossen und dabei fünf Menschen getötet. Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte zur Erinnerung an ein dort von der Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainern im Zweiten Weltkrieg.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de