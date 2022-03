Lubmin und Nord Stream 2: Ende einer Liebesgeschichte

Do, 03.03.2022, 15.40 Uhr

Das Aus für die Nord-Stream-2-Pipeline trifft die Ortschaft Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern hart, schließlich hätte die Röhre hier an Land kommen sollen. Politiker an der Küste hoffen nun darauf, dass einmal Wasserstoff durch die Pipeline fließen könnte.