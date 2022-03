Ansturm auf Ikea in Moskau

Fr, 04.03.2022, 09.43 Uhr

Der schwedische Möbelkonzern Ikea stellt seine Aktivitäten in Russland und in Belarus ein. Betroffen von diesem Schritt sind 15.000 Beschäftigte. In Moskau war der Ansturm auf das Möbelgeschäft kurz vor der Schließung groß.