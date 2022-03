USA kündigen Wiedereröffnung von Konsulat in Kuba an

Fr, 04.03.2022, 10.58 Uhr

Das seit 2017 geschlossene US-Konsulat in Kuba nimmt seine Arbeit schrittweise wieder auf. Im Rahmen einer "schrittweisen Ausweitung der Botschaftsdienste" werde zunächst in begrenztem Umfang wieder mit der Ausstellung von Visa für Migranten begonnen, sagte der diplomatische Geschäftsträger der US-Botschaft in Havanna, Timothy Zuñiga-Brown.