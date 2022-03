Ukraine-Konflikt und Völkerrecht: Was sind Waffenruhe und Waffenstillstand?

Kämpfe in der Ukraine gehen erbittert weiter - immer mehr Menschen fliehen

Kämpfe in der Ukraine gehen erbittert weiter - immer mehr Menschen fliehen

Während in der Ukraine weiter erbittert gekämpft wird, kommen immer mehr Geflüchtete in den Nachbarländern an. Seit dem russischen Einmarsch sind nach UN-Angaben mehr als 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.