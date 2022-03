Kulturbranche sammelt in Berlin Spenden für die Ukraine

Sa, 05.03.2022, 16.38 Uhr

In der Neuen Nationalgalerie in Berlin läuft an diesem Wochenende eine Spendenaktion von Kulturschaffenden für die Menschen, die unter den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine leiden. Am offenen Mikrofon sprach Schauspieler Clemens Schick ein Gedicht von Ingeborg Bachmann.