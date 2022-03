Selenskyj richtet Appell an Mütter russischer Soldaten

Sa, 12.03.2022, 09.41 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Appell an die Mütter russischer Soldaten gerichtet. "Schicken Sie Ihre Kinder nicht in den Krieg in einem fremden Land", sagte Selenskyj in einem auf Telegram veröffentlichten Video.