Europäische Regierungschefs reisen nach Kiew

Di, 15.03.2022, 10.26 Uhr

Inmitten der sich intensivierenden Kämpfe um Kiew wollen die Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens heute in die ukrainische Hauptstadt reisen. Am Morgen wurden mehrere Menschen in Kiew durch russischen Beschuss von Wohngebieten getötet.