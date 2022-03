Nato-Gipfel berät über Ukraine-Lage - Skepsis gegenüber "Friedensmission"

Mi, 16.03.2022, 12.01 Uhr

Die Nato-Verteidigungsminister sind zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen gekommen, um über die Lage in der Ukraine zu beraten. Ein Vorschlag Polens für eine Nato-"Friedensmission" in dem Land stieß auf Skepsis.