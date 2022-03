Rentenerhöhung 2022: Rente verzeichnet wohl deutliches Plus

Berlin Die Rente steigt in diesem Jahr laut Arbeitsministerium um bis zu 6,12 Prozent. Die Prognose fällt höher aus, als bisher angenommen.

Die Renten steigen zum 1. Juli voraussichtlich um 5,35 Prozent in den alten und um 6,12 Prozent in den neuen Bundesländern. Diese Prognose hat das Bundesministerium für Arbeit am Dienstag bekannt gegeben.

Konkret ergibt dass eine Erhöhung des Rentenwertes von 34,19 Euro auf 36,02 Euro (West) und von 33,47 Euro auf 35,52 Euro (Ost).

Damit steigen die Renten wohl noch mehr, als bisher erwartet wurde. Im Dezember war die Rentenversicherung noch von einer Erhöhung von 5,2 Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten ausgegangen. Zudem hatte die Ankündigung der Ampel-Koalition den seit 2018 pausierten Nachholfaktor wieder einzusetzen, für Furore gesorgt. Weil die Löhne in der Corona-Pandemie zunächst gesunken waren, war erwartet worden, dass der Nachholfaktor erneut für eine deutliche Dämpfung der Rentenerhöhung sorgen würde. Im vergangenen Jahr hatte es deswegen eine Nullrunde für die Ruheständler gegeben.

Rentenerhöhung 2022: Schock durch Nachholfaktor bleibt aus

Doch dieses Jahr ist das laut Prognosen der Arbeitsagentur nicht der Fall. Bei den nun veröffentlichten Zahlen, sei der Nachholfaktor mit einem Minus von 1,17 Prozent bereits berücksichtigt, heißt es in dem Schreiben, dass unserer Redaktion vorliegt. "Das ist eine gute Nachricht für die Menschen, die durch ihre Arbeit jahrelang den Laden am Laufen gehalten haben", schreibt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Rente dürfe sich nicht von der Entwicklung abkoppeln.

Lesen Sie dazu: Übersicht der Rentenwerte 2022 - Das steckt dahinter

Die Entwicklung der Durchschnittslöhne von 2020 auf 2021 ist die Grundlage für die diesjährige Rentenanpassung. Die Daten darüber sammelt und wertet das Statistische Bundesamt aus. Demnach seien die Gehälter in den alten Bundesländern durchschnittlich um 5,8 Prozent und in den neuen Bundesländern um rund 5,3 Prozent gestiegen.

------------------------------------------------

Rente in Deutschland - Mit diesen Werten rechnet die Rentenversicherung 2022

Monat (West) Ost Bezugsgröße 3.290 Euro (Monat) 3.150 Euro (Monat) Durchschnittsentgelt 2022 (vorläufig) 3.242 Euro (Monat) 3.111 Euro (Monat) Rentenwerkt aktuell (von 01.07.21 bis 01.07.22) 34,19 Euro 33,47 Euro Rentenwert Prognose (von 01.07.2022 - 01.07.2023) 36,02 Euro 35,52 Euro Beitragssatz 18,6 Prozent 18,6 Prozent Beitragsbemessungsgrenze 7.050 Euro (Monat) 6.750 Euro (Monat)

------------------------------------------------

Positiv auf die Rente hat sich laut den aktuellen Zahlen auch der Nachhaltigkeitsfaktor ausgewirkt. Mit diesem Faktor wird das Verhältnis aus Rentenbeziehern und Beitragszahlern bei der Erhöhung berücksichtigt. Für 2022 hat der Nachhaltigkeitsfaktor voraussichtlich für ein Plus von 0,76 Prozent gesorgt.

Rentenerhöhung: Ost und West passen sich weiter an

Die Rentenanpassung in Ostdeutschland fällt aufgrund der Angleichungsprozesse höher aus als die eigentliche Lohnentwicklung. Denn laut Renten-Überleitungsgesetz sollen bis 2025 für Ost- und Westdeutschland die gleichen Berechnungsgrößen für die Rente gelten. Mit der jetzigen Erhöhung würde der Rentenwert Ost 98,6 Prozent des Rentenwerts West entsprechen.

Noch handelt es sich bei den vom Bundesarbeitsministerium veröffentlichten Zahlen um Prognosen. Die endgültige Entscheidung, wie hoch das Plus bei der Rente ausfällt, legt die Bundesregierung in einer Verordnung im April fest.

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de

