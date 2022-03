Scholz: "Ohne Frieden ist alles nichts"

Mi, 23.03.2022, 11.12 Uhr

Angesichts des Krieges in der Ukraine spricht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag von einer großen Krise, aber auch von einem "Anstoß zu Aufbruch und Veränderung". So zeige sich jetzt die Solidarität in Deutschland und der große "Rückhalt in der Bevölkerung".