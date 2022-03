Energiekosten: Ampel einigt sich auf Entlastungspaket

SPD, FDP und Grüne haben sich nach übereinstimmenden Berichten auf ein Energiepaket zur Entlastung der Bürger verständigt. Die Rede ist von "umfangreichen und entschlossene Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und zur Stärkung der energiepolitischen Unabhängigkeit".

Die genauen Ergebnisse sollen gegen elf Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die "Ampel"-Koalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sah sich zum Handeln gezwungen, nachdem die Preise für Erdöl, Gas und Kohle im Zuge der Ukraine-Krise massiv gestiegen waren.

Hohe Kosten: Ampel will Bürger entlasten

Mehr als zehn Stunden hatten die Spitzen der Koalition im Koalitionsausschuss um die Einigung gerungen. In Ampel-Kreisen war am Morgen von "intensiven Beratungen" die Rede, die der Einigung vorausgegangen seien. Mit dem Paket will die "Ampel" in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger entlasten, die wegen der explodierenden Sprit-, Gas- und Heizölkosten unter drückenden Mehrausgaben zu leiden haben.

Im Koalitionsausschuss sind die Partei- und Fraktionschefs, einige Bundesminister sowie Bundeskanzler Scholz vertreten. Der Beginn der Beratungen war angesetzt auf Mittwochabend gegen 21.00 Uhr. Den Koalitionsspitzen lag eine von einer Verhandlungsgruppe aus Fachpolitikern erarbeitete "Grundlage" vor, die noch auf Chefebene finalisiert werden musste - dabei gab es nun aber offenbar noch große Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken.

(fmg)

