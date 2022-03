US-Außenminister Blinken relativiert Bidens Aussagen über Putin

Mo, 28.03.2022, 05.56 Uhr

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Besuch in Israel die Aussagen von US-Präsident Joe Biden über Russlands Präsidenten Wladimir Putin relativiert. "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben," hatte Biden über Putin gesagt. "Wir verfolgen keine Strategie des Regimewechsels in Russland oder irgendwo anders", versicherte Blinken am Tag nach Bidens Rede.