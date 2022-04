Auf Patrouille mit einer Spezialeinheit in Charkiw

Auf Patrouille mit einer Spezialeinheit in Charkiw

So, 03.04.2022, 07.12 Uhr

Eine Spezialeinheit der Polizei geht in der ukrainischen Stadt Charkiw auf Patrouille. Ihr Ziel: Sie soll die Ordnung in der Stadt aufrecht erhalten, um den Soldaten an der Front den Rücken freizuhalten.