Am Mittwoch sind Ermittler zu einer Großrazzia gegen mutmaßliche militante Neonazi-Netzwerke ausgerückt. Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte, durchsuchten Beamtinnen und Beamte unter anderem die Wohnungen von 50 Verdächtigen in elf Bundesländern, insgesamt 61 Objekte an der Zahl.

Im thüringischen Eisenach und in Rotenburg an der Fulda in Hessen wurden vier Personen festgenommen. Sie seien verdächtig, Teil der rechtsextremen Kampfsportgruppe "Knockout 51" zu sein. Weitere Beschuldigte sollen die rechtsextreme Gruppe "Combat 18" weitergeführt haben. Diese ist seit Anfang 2020 verboten.

Großrazzia: Mutmaßliche Neonazi-Terrorgruppe gesprengt

Bei den Vorwürfen gegen "Knockout 51" gehe es um Körperverletzung, vor allem gegen Menschen aus der linken Szene, hieß es. Demnach sollen die Beschuldigten mit Kiezstreifen versucht haben, "für Ordnung" zu sorgen. Außerdem sollen Mitglieder der Gruppe auch an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen haben, um dort Gewalt zu provozieren.

Bei "Combat 18" gehe es um Verstöße gegen das Vereinigungsverbot. Auch das "Flieder Volkshaus" in Eisenach, in dem sich die Landeszentrale der rechtsextremen NPD befindet, soll von den Durchsuchungen betroffen sein. Hier soll die Kampfsportgruppe trainiert haben.

Auch in NRW gab es Maßnahmen. Wie die Bundesanwaltschaft bestätigt, wird konkret gegen zwei Männer aus Dortmund und Castrop-Rauxel ermittelt. Sie sollen Mitglieder für die seit 2020 verbotene Neonazi-Gruppe "Combat 18" geworben haben. Zwei Wohnungen seien durchsucht worden – Verhaftungen gab es nicht. Auch in Remscheid habe es Durchsuchungen gegeben, erklärte eine Sprecherin.

AWD: Ermittlungen laufen seit Jahren

Wie die Sprecherin weiter erläuterte, gehe es zudem auch noch um zwei weitere mutmaßliche rechtsextreme Gruppen, die sogenannte "Atomwaffen Division" (AWD) und das "Sonderkommando 14/18".

Laut Bundesanwaltschaft waren dem Einsatz Ermittlungen seit 2019 vorausgegangen, insbesondere gegen die "Atomwaffen Division". Es handelt sich um den deutschen Ableger einer in den USA gegründeten rechtsextremistischen Gruppierung. (fmg/afp/dpa)

