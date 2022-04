Österreich: Putin soll "Realität außerhalb des Kremls" anerkennen

Mo, 11.04.2022, 12.53 Uhr

Die EU-Außenminister beraten in Luxemburg über weitere Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg äußerte dort zum Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer in Moskau, der als erster Regierungschef eines EU-Staates seit Beginn des Ukraine-Krieges den russischen Staatschef Wladimir Putin trifft.