Berliner Ostermarsch: Gegen Krieg und Waffenlieferungen

Sa, 16.04.2022, 14.48 Uhr

Begleitet von Kritik und überschattet durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine starten in Deutschland zu den Osterfeiertagen die traditionellen Ostermärsche für Frieden und Abrüstung. Hunderte Teilnehmer in Berlin demonstrieren konkret gegen Waffenlieferungen in der Ukraine.