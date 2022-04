Kurz vor der Stichwahl: Macron läuft sich in "Boxring" warm

Fr, 22.04.2022, 08.02 Uhr

Bei einem Wahlkampfauftritt in Saint Denis bei Paris greift Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu den Boxhandschuhen und steigt mit einem jungen Boxer in den Ring. Am Sonntag tritt Macron gegen seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen in der Stichwahl an.