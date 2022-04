Lindner nimmt Scholz in Schutz: Kanzler hat Vertrauen der FDP

Sa, 23.04.2022, 13.41 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Kritik an seiner Ukraine-Politik in Schutz genommen. In seiner Rede für den Bundesparteitag der FDP in Berlin sicherte Lindner dem Kanzler in einer Videoschalte aus den USA die Unterstützung seiner Partei zu.