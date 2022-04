Scholz lehnt Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine ab

Deutschland will nach wie vor keine Panzer in die Ukraine schicken. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin nach einer Videokonferenz mit Staats- und Regierungschefs internationaler Partner und den Spitzen von Nato und EU bekräftigt.