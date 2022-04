Saarland: Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin

Berlin. SPD-Politikerin Rehlinger ist Ministerpräsidentin des Saarlandes. Der Landtag in Saarbrücken wählte sie am Montag im ersten Wahlgang.

SPD-Politikerin Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin im Saarland. Die bisherige Wirtschaftsministerin wurde am Montag im Saarbrücker Landtag im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Tobias Hans (CDU) gewählt. Die 46-Jährige kann mit der SPD eine Einparteienregierung führen. Bei der Landtagswahl vor rund vier Wochen hatte sie die absolute Mehrheit für ihre Partei geholt. Sie ist die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar.

In der geheimen Wahl am Montag erhielt Rehlinger drei Stimmen mehr, als die SPD Sitze im neuen Landtag hat. "Es wurden 51 Stimmen abgegeben. Davon 32 mit Ja, 19 Nein-Stimmen und keine Enthaltung", sagte Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD). Anke Rehlinger erkannte das Ergebnis an: "Ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit diesem Haus", sagte sie. Anschließend wurde die neue Ministerpräsidentin vereidigt.

Saarland: CDU fuhr große Verluste ein

Erstmals seit 23 Jahren führt die SPD wieder die Regierung an der Saar. Bei der Landtagswahl am 27. März hatte die Partei mit 43,5 Prozent der Stimmen haushoch gewonnen. Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Hans fuhr mit 28,5 Prozent große Verluste ein und geht nun in die Opposition. Erstmals seit 1999 stellt die CDU nicht mehr den Ministerpräsidenten.

Neben der CDU hat es nur noch die AfD in den Landtag geschafft. Die SPD stellt 29 Abgeordnete. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD drei.

Saarland: Neues Kabinett wird am Dienstag vereidigt

Das neue Kabinett von Rehlinger soll am Dienstag vereidigt werden. Nach ihrem Vorschlag gehören zum Regierungsteam weiterhin sechs Minister und Ministerinnen: vier Männer und zwei Frauen. Bei einigen Ministerien hat es neue Ausrichtungen gegeben. Das Saarland wird aktuell das einzige Bundesland mit einer Einparteienregierung sein.

Seit 2012 wurde das kleinste Flächenland Deutschlands mit knapp einer Million Einwohnern und Einwohnerinnen von einer Großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Rehlinger war seit Anfang 2014 Wirtschaftsministerin und stellvertretende Regierungschefin. (fmg/dpa)

