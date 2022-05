Weitere Evakuierungen aus Stahlwerk in Mariupol geplant

Weitere Evakuierungen aus Stahlwerk in Mariupol geplant

Mo, 02.05.2022, 12.17 Uhr

Weitere Zivilisten sollen aus dem seit Wochen umkämpften Asow-Stahlwerk in Mariupol im Süden der Ukraine in Sicherheit gebracht werden. Am Wochenende gelangten nach ukrainischen Angaben mehr als hundert Menschen nach Saporischschja.