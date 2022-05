G7 wollen russische Grenzveränderungen "niemals anerkennen"

Sa, 14.05.2022, 16.19 Uhr

Die G7-Staatengruppe will von Russland angestrebte neue Grenzziehungen in der Ukraine "niemals" akzeptieren. Bei ihrem Treffen in Schleswig-Holstein werfen die sieben führenden Industrienationen Moskau vor, den Krieg "bewusst" zu einem "Kornkrieg" ausgeweitet zu haben.