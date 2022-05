Olaf Scholz in Afrika: Bundeskanzler hat Putins Ukraine-Krieg im Gepäck

Olaf Scholz steht auf dem Rollfeld des Flughafens Blaise Diagne unter einem Sonnenschutz, eine Militärkapelle spielt die deutsche Nationalhymne. Senegals Präsident Macky Sall ist persönlich zu dem Flughafen weit vor den Toren der Hauptstadt Dakar gekommen, um den Gast aus Deutschland zu empfangen.

Die dreitägige Reise ins westafrikanische Senegal, den Sahel-Staat Niger und die Wirtschaftsmacht Südafrika ist der erste Besuch in Scholz‘ Amtszeit als Bundeskanzler auf dem Kontinent. Der Kanzler ist gekommen, um Partnerschaften zu stärken.

Scholz' Afrika-Reise steht unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs

Afrika steht aus Sicht der deutschen Politik seit Jahren für eine Mischung aus gravierenden Problemen auf der einen Seite und großen Entwicklungschancen auf der anderen Seite. Für Scholz ist auf der Suche nach einer Strategie für Afrika jedoch ein Problem hinzugekommen: der russische Angriff auf die Ukraine mit all seinen Folgen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD), wird von Macky Sall, Präsident der Republik Senegal mit militärischen Ehren am Flughafen begrüßt. Foto: dpa

Während Russlands Staatschef Wladimir Putin nicht nur ukrainische Städte, sondern auch eine auf internationalen Regeln aufgebaute Weltordnung in Schutt und Asche zu legen versucht, setzt Scholz ein Signal mit seinem Besuch in drei afrikanischen Demokratien. Senegal und Südafrika hat Scholz zudem als Gastländer zum G7-Gipfel eingeladen, der Ende Juni unter deutschem Vorsitz in Bayern stattfindet.

Olaf Scholz in Afrika: Was bedeutet der Ukraine-Krieg für die internationale Ordnung?

Mit der russischen Invasion in der Ukraine sortiere sich die internationale Ordnung neu, heißt es aus dem Umfeld des Kanzlers. Ziel der Bundesregierung sei es, „eine möglichst große Gruppe an gleichgesinnten Staaten dafür gewinnen, für eine regelbasierte internationale Ordnung einzutreten“.

Aber Scholz will mit seiner Afrika-Reise nicht nur die internationale politische Front gegenüber Putin stärken. Den Kanzler treiben auch Sorgen um über die Auswirkungen des Kriegs in Europa auf die Stabilität der afrikanischen Staaten.

Neue Hungersnot in Afrika durch Ukraine-Krieg?

Die Bundesregierung beobachtet eine „massive russische Desinformationskampagne“ in den Ländern des Südens. „Aggressiv“ verbreite Moskau die Erzählung, Opfer eines Angriffs zu sein, gegen den sich Russland verteidigen müsse, heißt es aus dem Kanzleramt.

Dem wolle Scholz während seiner Reise Fakten entgegensetzen: „Es ist Russland, das Getreide zerstört. Es ist Russland, das Getreide in der Ukraine stiehlt.“ Denn der Krieg könnte auch tödliche Folgen für Menschen in Afrika haben. Die Ukraine ist ein großer Weizen-Exporteur. Es droht ein Einbruch der Lieferungen, Experten warnen vor einer Hungersnot in den ärmsten Ländern der Welt.

Scholz geht es in Afrika auch um die Klimakrise

In Senegal und Südafrika will der in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation reisende Kanzler außerdem Fragen des Klimaschutzes und der Energieproduktion erörtern. Mit einem zweistelligen Millionenbetrag hat Deutschland südlich von Dakar eine Solarstromfabrik mit mehr als 55.000 Modulen unterstützt, Scholz ist auch für die offizielle Eröffnung nach Senegal gekommen. Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung erneuerbarer Energien in Staaten wie Senegal und Südafrika zu fördern.

Doch mit dem deutschen Bemühen, sich aufgrund des Krieges in der Ukraine unabhängig von russischem Gas zu machen, hat ein anderes Energieprojekt im Senegal das Interesse der Bundesregierung geweckt: ein großes Gasfeld vor der Küste des Landes. Das Interesse deutscher Unternehmen ist bereits geweckt, die Bundesregierung kann sich vorstellen, eine Ausbeutung des Feldes finanziell zu unterstützen. „Das ist natürlich durch die Entwicklung des russischen Angriffskriegs noch einmal akuter geworden“, verlautet aus dem Kanzleramt. „Insofern werden wir offen darüber sprechen, ob und wie wir dabei zusammenarbeiten können.“

