Kosovos EU-Beitrittsperspektive: Scholz mahnt Aussöhnung mit Serbien an

Fr, 10.06.2022, 17.47 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beginnt seine zweitägige Balkan-Reise im Kosovo, das seit Jahren den Status eines "potenziellen" EU-Beitrittskandidaten hat und in dieser Frage vorankommen möchte. Bei seinem Besuch in Pristina mahnt Scholz eine Aussöhnung mit dem Nachbarland Serbien an.