Scholz sorgt in Belgrad mit Kosovo-Äußerungen für Verstimmung

Scholz sorgt in Belgrad mit Kosovo-Äußerungen für Verstimmung

Sa, 11.06.2022, 13.16 Uhr

Mit Äußerungen zur Anerkennung des Kosovo hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Serbien für Empörung gesorgt. Die Regierung in Belgrad erkennt die ehemalige südserbische Provinz Kosovo bis heute nicht als eigenständigen Staat an.