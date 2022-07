Ukraine-Krieg Liveblog: Russland dreht Gas ab ++ Baerbock mit Ansage zu Knappheit

Russland liefert rund 30 Prozent weniger Gas an Italien

Die Bundesregierung will bei Gasknappheit für eine gerechte Verteilung sorgen

Der scheidende Botschafter Melnyk will "Deutschland im Herzen" behalten

Flughäfen in Süden Russlands bleiben gesperrt

Berlin/Kiew/Moskau. Es ist der 138. Tag des russischen Kriegs gegen die Ukraine. In der Nacht auf Montag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Armee befohlen, besetzte Gebiete im Süden des Landes zurückzuerobern. Zivilisten sollen die Region verlassen, heißt es. Gleichzeitig kündigte Selenskyj an, die "russischen Mörder" würden bestraft. Am Wochenende waren bei einem russischen Raketenangriff in der Oblast Donezk mindestens 15 Menschen getötet worden. Noch immer wird nach Überlebenden gesucht.

In Deutschland beginnt unterdessen das Bangen um die Gaspipeline Nord Stream 1. Die Ostsee-Röhre wird ab Montag routinemäßig für rund zwei Wochen gewartet. Offiziell soll ab dem 21. Juli wieder russisches Gas durch die Pipeline fließen. Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur fürchten jedoch, dass Russland danach den Gashahn nicht wieder aufdrehen könnte.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Montag, 11. Juli: Gazprom kürzt auch Lieferungen an Österreich weiter

12.31 Uhr: Der russische Gasriese Gazprom hat auch seine Lieferungen an Österreich weiter gekürzt. Der österreichische Energieversorger OMV teilte am Montag mit, Gazprom habe ihn darüber informiert, dass in Baumgarten nahe der slowakischen Grenze rund 70 Prozent weniger Gas ankomme als bestellt. Mitte Juni hatte Gazprom die Lieferung nach Österreich bereits um die Hälfte gesenkt.

Kurz zuvor hatte bereits der italienische Energieversorger Eni mitgeteilt, es komme weniger Gas aus Russland im Land an. Die Menge sank im Vergleich zu den Vortagen um rund ein Drittel. Gazprom hatte seine Lieferungen nach Italien, Österreich und Frankreich schon Mitte Juni reduziert.

Der russische Energiekonzern schaltete am Montagmorgen die Pipeline Nord Stream 1, die bis Lubmin an der Ostseeküste führt, wegen Wartungsarbeiten ab. Österreich und Italien erhalten einen kleinen Teil ihres russischen Erdgases über die Nord Stream 1. Der größere Teil kommt über die Transgas-Pipeline, die über die Ukraine und die Slowakei führt.

Mehrere Flughäfen in Südrussland bleiben bis 18. Juli geschlossen

12.07 Uhr: Wegen des Krieges in der Ukraine haben Russlands Behörden die Flugverbote im Süden des eigenen Landes bis zum 18. Juli verlängert. Betroffen sind viele beliebte Sommerferienorte der Russen. Insgesamt elf Flughäfen blieben weiterhin gesperrt, darunter der im Schwarzmeer-Kurort Anapa, in Rostow am Don und in der Großstadt Krasnodar, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Montag in Moskau mit. Auch die Flughäfen von Gelendschik, Woronesch sowie in Simferopol auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind demnach weiter von Luftraumbeschränkungen betroffen.

Die Verbote gelten den Angaben zufolge vorerst bis zum 18. Juli, 2.45 Uhr MESZ. In der bei Touristen beliebten Stadt Sotschi am Schwarzen Meer läuft der Flugbetrieb nach offiziellen Angaben weiter. Die Behörden empfahlen, für Reisen in die südlichen Regionen neben Sotschi die Flughäfen in Wolgograd und Mineralnyje Wody oder auch Moskau zu nutzen. Von dort gibt es etwa Zug- und Busverbindungen in die Regionen mit den gesperrten Airports.

Eine Frau läuft an Rettungsarbeiten in einem zerstörten Haus in Charkiw vorbei. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Russland drosselt Gas-Lieferungen nach Italien

10.40 Uhr: Russland hat die Gaslieferungen nach Italien um etwa ein Drittel reduziert. Das habe der russische Staatskonzern Gazprom mitgeteilt, schrieb der teilstaatliche Energieversorger Italiens Eni am Montag. Statt wie gewohnt 32 Millionen Kubikmetern je Tag würden am Montag voraussichtlich 21 Millionen Kubikmeter je Tag geliefert. Sollte es zu "neuen und deutlichen Veränderungen" kommen, wollte Eni weitere Informationen bereitstellen.

Seit dem Ausbruch des Angriffskrieges in der Ukraine will Italiens Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi unabhängig von russischen Gas-Lieferungen werden. Das Land mit fast 60 Millionen Einwohnern bezieht einen Großteil seiner Gas-Importe aus Russland. Die italienische Regierung schloss deshalb neue Abkommen mit anderen Gas-Lieferanten, etwa Aserbaidschan, Katar und Algerien. Italien kaufte seitdem über seinen Gas-Netzbetreiber Snam außerdem zwei Terminals für die Speicherung und Regasifizierung von Flüssiggas (LNG).

Baerbock: Lassen Spaltung der Gesellschaft bei Gasknappheit nicht zu

8.03 Uhr: Die Bundesregierung wird nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock alles dafür tun, dass eine weitere Verknappung russischer Gaslieferungen nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. "Wenn wir weniger Energie haben, wenn wir weniger Wärmeversorgung haben, dann werden wir dafür sorgen, dass es gerecht zugehen wird", sagte die Grünen-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi in Tokio. Neuerliche Forderungen aus der Union, die restlichen drei deutschen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen, wies Baerbock erneut strikt zurück.

Russland sei unberechenbar, nicht nur im Krieg gegen die Ukraine, sondern auch mit Blick auf die Einhaltung von Regeln, die man zum Beispiel bei Energielieferungen habe, kritisierte Baerbock. "Deswegen werden alle unterschiedlichen Szenarien vorbereitet."

Melnyk blickt wehmütig auf Ende seiner Amtszeit in Deutschland

7.40 Uhr: Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk blickt wehmütig auf seinen bevorstehenden Abschied aus Deutschland. Seine Amtszeit werde formell "vermutlich in wenigen Wochen zu Ende gehen", sagte Melnyk am Sonntag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dann würden er und seine Familie in die Ukraine zurückkehren. "Deutschland bleibt in unseren Herzen", sagte der Botschafter. "Der Abschied fällt uns schwer."

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstag ein Dekret unterzeichnet, mit dem er Diplomaten aus Deutschland und einer Reihe weiterer Länder abberief. Melnyk war seit Dezember 2014 Botschafter in Berlin.

Ältere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.

