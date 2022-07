USA und Israel Seite an Seite gegen den Iran

Do, 14.07.2022, 16.23 Uhr

US-Präsident Joe Biden und der israelische Regierungschef Jair Lapid haben in Jerusalem einen Sicherheitspakt unterzeichnet, in dem sie ihre entschlossene Haltung gegenüber dem Iran bekräftigen. Für einen Wiedereinstieg der USA in das Atomabkommen sieht Biden Teheran am Zug.

