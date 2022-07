Dreyer: "Das Ahrtal ist nicht vergessen"

Do, 14.07.2022, 18.23 Uhr

Am ersten Jahrestag des Jahrhunderthochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben beide Länder der Toten gedacht. Bei einer Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler versprach die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Betroffenen: "Das Ahrtal ist nicht vergessen."

Video: Politik, Katastrophe, Unglück