Ivana Trump starb wohl durch Treppensturz

Sa, 16.07.2022, 14.53 Uhr

Ivana Trump ist laut Gerichtsmedizinern durch "Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper" gestorben. Die 73-Jährige fiel wohl die Treppe in ihrer Wohnung in New York herunter.

