Selenskyj: EU hat sich beim Gas zur Geisel Russlands gemacht

Do, 21.07.2022, 10.23 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der Europäischen Union vorgeworfen, sich bei der Energieversorgung zur Geisel Russlands gemacht zu haben. Moskau habe Europa so lange in der Hand, wie Gas nicht in die europäischen Sanktionspakete aufgenommen werde, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.

