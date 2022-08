Russische Journalistin: "Die Russen sind zu eingeschüchtert für Kritik"

Fr, 05.08.2022, 12.54 Uhr

Die Journalistin Marina Owsjannikowa, die in einer Live-Sendung die russische Intervention in der Ukraine anprangerte, wusste, dass eine Rückkehr nach Moskau einem russischen Roulettespiel gleichkäme. Trotzdem will sie weiter öffentlich Kritik üben am russischen Militäreinsatz.

