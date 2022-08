Inflation: Scholz verspricht weitere Entlastungen

Berlin. Ukraine, Entlastungen, Gaskrise: Am Donnerstag stellte sich Kanzler Olaf Scholz den Fragen der Hauptstadtmedien. Ein Überblick.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich angesichts der hohen Energiepreise für die Entwicklung neuer Technologien zum Energiesparen ausgesprochen. Die Preise "werden nicht so schnell wieder sinken, wie wir uns das vorstellen", sagte Scholz beim Besuch einer Heiztechnikfirma im nordhessischen Allendorf.

Zum Ende der politischen Sommerpause stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagvormittag in der Bundespressekonferenz in Berlin den Fragen der Hauptstadtmedien.

Bei dem Auftritt vor der Bundespressekonferenz äußerte sich Scholz zu aktuellen Themen der Innen- und der Außenpolitik. Dabei spielte auch die Debatte um weitere Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger eine Rolle; in der Ampel-Koalition gibt es hier ungelöste Konflikte.

Angesichts der hohen Inflation hat Scholz nun weitere Entlastungen der Bürger angekündigt. Man werde über die bereits beschlossenen Pakete hinaus weitere Maßnahmen ergreifen müssen, so der SPD-Politiker. Die Regierung sei fest entschlossen. "Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen." Vor allem Bürgerinnen und Bürgern, "die ganz wenig haben", soll geholfen werden.

Wie Scholz ankündigte, werden zum Gesamtpaket auch steuerliche Entlastungen gehören. "Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil wir ja ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst, [...] damit niemand allein gelassen wird, niemand vor unlösbare Probleme gestellt wird und keiner die Herausforderungen, die mit den gestiegenen Preisen verbunden sind, alleine schultern muss", so Scholz am Donnerstag.

Olaf Scholz verspricht Fortschritt in Energiepolitik

Auch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kommen in der Fragerunde zur Sprache. Daran anknüpfend äußerte sich Scholz zur Energiepolitik: "Wir arbeiten sämtliche Versäumnisse der letzten Jahre ab, die in dieser Hinsicht wirklich groß waren." Es habe zwar gemeinsame Entscheidungen gegeben über Ausstiege aus Kohleverstromung und Atomenergie, aber keine Entscheidungen, die ein großes Tempo für eine industrielle Modernisierung Deutschlands mit sich gebracht hätten.

Es sei schon eine ganze Reihe von Gesetzespaketen auf den Weg gebracht worden. Zudem betonte der Kanzler, dass mit jeder Windmühle, mit jeder Solaranlage, mit jeder neu in Betrieb genommenen Stromtrasse die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Ressourcen, die aus aller Welt importiert werden müssten, sinke. Er versprach der Industrie bezahlbare Energie in großer Menge, insbesondere Strom und Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen.

Für Scholz ist es der erste Aufritt dieser Art als Bundeskanzler. Seine Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) hatte regelmäßig Sommer-Pressekonferenzen gegeben. (lgr/dpa)

