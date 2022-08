Wahlkampfauftakt der SPD in Niedersachsen

Sa, 27.08.2022, 10.53 Uhr

Gut sechs Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat die SPD im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Cuxhaven die heiße Phase des Wahlkampfs eröffnet. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt in dem Bundesland eine dritte Amtszeit an. Umfragen sehen ihn derzeit vorn.

Video: Umwelt, Wirtschaft und Finanzen, Politik