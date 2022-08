Selenskyj fordert russische Soldaten zur Flucht auf

Di, 30.08.2022, 10.23 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner täglichen Videoansprache die russischen Soldaten in der Ukraine zur Flucht in ihre Heimat aufgefordert. Sollten sie vor einer Rückkehr nach Russland "Angst haben", dann sollten sie sich ergeben, sagte Selenskyj weiter.

Video: Krise, Krieg, Konflikt