Biden: Attacken der Republikaner auf das FBI sind "widerlich"

Mi, 31.08.2022, 14.53 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat das FBI in Schutz genommen. Die Angriffe auf das FBI seien "widerlich", sagte der Präsident in einer Rede. Politiker der oppositionellen Republikaner hatten nach der Durchsuchung bei Ex-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an FBI und Justiz geübt, in rechten Kreisen gab es auch Gewaltandrohungen gegen das FBI.

