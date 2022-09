Boris Johnson: Liz Truss wird neue Premierministerin

London Liz Truss wird Nachfolgerin des britischen Premierministers Boris Johnson. Wie der Regierungswechsel in Großbritannien nun erfolgt.

Die bisherige Außenministerin Liz Truss wird neue Premierministerin Großbritanniens und somit Nachfolgerin von Boris Johnson. Wie die konservative Partei ("Tories") am Montag in London mitteilte, ist die 47-Jährige zu ihrer neuen Vorsitzenden und damit auch zur nächsten Regierungschefin gewählt worden.

Die parteiinterne Abstimmung unter den 200.000 Mitgliedern der konservativen Tories war bereits am Freitag zu Ende gegangen. Truss lag in allen Umfragen klar vor Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der ebenfalls im Rennen um den Posten war. Truss wird dem rechten Parteiflügel zugeordnet und fiel im Wahlkampf mit populistischen Äußerungen zu Flüchtlingen, Linken, Umweltaktivisten sowie gesellschaftlichen Minderheiten auf.

Liz Truss wird Premierministerin: Johnson gibt Dienstag sein Amt ab

Bereits am Dienstag findet der Wechsel an der Spitze der britischen Regierung statt. Boris Johnson wird sich ein letztes Mal als Premier an die Bevölkerung wenden und danach sein Amt abgeben. Anschließend werden er und Truss zu einer Audienz bei Queen Elizabeth II. nach Schottland reisen, die auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral ihren Sommerurlaub verbringt. Normalerweise finden diese Treffen im Londoner Buckingham-Palast, allerdings hat die mittlerweile 96 Jahre alte Monarchin Mobilitätsprobleme.

Johnson scheidet nach zahlreichen Skandalen auf Druck seines Kabinetts aus dem Amt aus. Die "Partygate"-Affäre um verbotene Lockdown-Feiern in Johnsons Amtssitz hatten ihn ins Wanken gebracht. Mehrere weitere Skandale und sein Umgang damit brachten ihn letztlich zu Fall. Als prominente Mitglieder seines Kabinetts zurücktraten und damit einen Massenexodus aus den Reihen der Regierung auslösten, sah der 58-Jährige sich zum Rücktritt gezwungen. (dpa/lhel)

