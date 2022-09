Steinmeier trägt sich in Kondolenzbuch für verstorbene Queen ein

Fr., 09.09.2022, 18.53 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich in das Kondolenzbuch für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. in der britischen Botschaft in Berlin eingetragen. "Ihre Majestät hat meinem Land die Hand zur Versöhnung gereicht und Deutschland bleibt ihrem Vorbild von Freundschaft und Humanität verpflichtet.", schrieb Steinmeier laut Präsidialamt.

