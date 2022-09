Tausende trotzen bei Europride-Parade in Belgrad Verbot der Behörden

So., 18.09.2022, 10.23 Uhr

Trotz eines Verbots der serbischen Regierung haben tausende Menschen in Belgrad an der diesjährigen Europride-Parade teilgenommen. Am Rande des Marschs kam es zu Zusammenstößen zwischen Gegendemonstranten und Polizisten. Über 60 Menschen wurden festgenommen.

