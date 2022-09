Kupjansk in der Ostukraine: Eine Stadt an der Frontlinie

Kupjansk in der Ostukraine: Eine Stadt an der Frontlinie

Di., 20.09.2022, 16.23 Uhr

In den vergangenen Wochen hat die ukrainische Armee im Osten des Landes große Gebiete von den russischen Besatzern zurückerobert. In Kupjansk in der Region Charkiw drängten erst vor kurzem die ukrainischen Truppen die russischen Truppen aus weiten Teilen der Stadt zurück, doch die Kämpfe gehen weiter. Bewohner suchen Wege und Transportmittel aus der Stadt, um vor den Gefechten zu fliehen.

Video: Krise, Krieg, Konflikt